Узбекистан и США подписали более 10 соглашений

Государства будут сотрудничать в ряде областей, среди которых газ, электрификация, строительство, юриспруденция и торговля.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекские компании 15 мая в офисе компании “ White&Case” подписали с американскими ряд соглашений в различных областях сотрудничества – торговле газом и металлом, юриспруденции, электрификации, строительстве и торговли, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан.

Акционерное общество “Узбекэнерго” договорилось с компанией “ General Electric Gas Power Services” о выборе технологий генерации электрической энергии на базе парогазовой установки на Ташкентской ТЭС. Стороны представляли председатель правления “Узбекэнерго” Улугбек Мустафаев и главный исполнительный директор “ General Electric Gas Power Services” Чак Наттент.

Узбекская компания “Джизак Петролиум” подписала с американской “ Honeywell UOP” “Соглашение по реализации проекта “Строительство НПК Джизакской области”.

Торговый дом “Uz – AmericanTrade” подписал с компанией “Golden Natural Group” контракты на экспорт узбекских овощей и фруктов.

Утром в среду в Вашингтон отбыл с официальным визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он планирует провести переговоры с лидером США Дональдом Трампом, стороны могут подписать соглашения на четыре миллиарда долларов.