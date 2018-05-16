ТАШКЕНТ 16 мая — Sputnik. Ташкент станет городом-побратимом Тбилиси, сообщает агентство "Regnum".
Делегация Узбекистана посетила Грузию на этой неделе, 13-14 мая, представители двух столиц договорились об усилении сотрудничества между городами.
В рамках соглашения Ташкент и Тбилиси намерены проводить совместную работу в развитии инфраструктуры, общественного транспорта, экономики, культуры, образования и здравоохранения.
На заседании межправительственной комиссии стороны обсудили и перспективы увеличения автомобильного и железнодорожного грузооборота, а также прямое авиасообщение между Грузией и Узбекистаном.
Ранее сообщалось об узбекско-грузинском бизнес-форуме, в ходе которого Торгово-промышленная палата Узбекистана подписала с Грузией договор о сотрудничестве. Они планируют сотрудничать в сфере виноделия и туризме.
В последние 10 лет отношения между Узбекистаном и Грузией активно развиваются, исключением стал 2017 год, когда был зафиксирован спад. Внешнеторговый оборот в 2016 году составил 81 миллион долларов, в 2017 — 71 миллион.