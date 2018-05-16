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В Удмуртии тушат пожар

В Удмуртии тушат крупный пожар, эвакуированы тысячи жителей

МЧС РФ
В мире
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Вблизи поселка Пугачево взорвались военные снаряды, на территории бывшего арсенала произошло возгорание.

ТАШКЕНТ 16 мая — Sputnik. В Удмуртии сотрудники МЧС и председатель правительства выехали на тушение крупного природного пожара вблизи поселка Пугачево, сообщает РИА Новости.

Власти эвакуировали из населенного пункта около двух тысяч человек, в том числе детский санаторий в 10 километрах от Пугачево, всего 79 детей.

Кроме того, на место происшествия направили пожарные поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8 из Екатеринбурга. Они содействуют эвакуации и тушению огня на месте происшествия.

Около 17:00 площадь природного пожара увеличилась до 20 гектаров. На территории бывшего военного арсенала взорвались три снаряда. Причиной стала горевшая в поле трава.

Бывшая военная часть также пострадала от пожара 7 лет назад. 2 июня 2011 года на складах 102 арсенала Центрального военного округа произошла детонация боеприпасов. При тушении огня погиб один военнослужащий, 102 человека пострадали.

Теги:
взрыв боеприпасов, пожар, Россия, Пожар



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