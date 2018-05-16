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Мининфком обсудил с Nokia повышение квалификации кадров

REUTERS / Paul Hanna
В мире
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Глава ведомства Азим Ахмедхаджаев встретился со старшим вице-президентом компании, они обсудили ряд вопросов сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев провел встречу со старшим исполнительным вице-президентом, руководителем компании Nokia в Европе Маркусом Берхертом, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Отдельное внимание было уделено взаимодействию по повышению квалификации кадров, внедрению новых телекоммуникационных технологий и другие", — уточняется в сообщении.

Финская компания Nokia создана более 150 лет назад. Сегодня Nokia считается мировым технологическим экспертом в области разработок законченных решений для сетей телекоммуникаций и информационных технологий. Продукция продается в более 150 странах мира. С 2011 года компания сотрудничает с американским гигантом Microsoft.

Теги:
телекоммуникации, Мининфоком, Узбекистан, Технологии и инновации



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