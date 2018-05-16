Да будет мир: таджикские спецслужбы помогли ФСБ избежать теракта на ЧМ-2018

Спецслужбы Таджикистана совместно с ФСБ России приняли участие в операции по предотвращению терактов на чемпионате мира по футболу.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Спецслужбы Таджикистана помогли предотвратить серию терактов Москве и Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата мира по футболу.

Сотрудники ФСБ задержали мигрантов из Центральной Азии, которые планировали устроить теракты перед чемпионатом мира. Теракты планировались с целью устрашения футбольных болельщиков из разных стран, которые собирались приехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Москва и Санкт-Петербург были выбраны террористами как самые популярные города-организаторы чемпионата.

При обысках на съемных квартирах выходцев из Центральной Азии были изъяты самодельные взрывные устройства большой мощности, автоматы, пистолеты-пулеметы и боевые гранаты, пишет Sputnik Таджикистан.

Задержанные участники межрегиональной группы готовились совершить акт терроризма с помощью самодельных взрывных устройств и автоматического оружия. ФСБ уточняет, что подозреваемые являются выходцами террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA МИД России: игиловцы, действующие в Афганистане, родом из Центральной Азии

Ранее сотрудники ФСБ арестовали выходцев из стран Центральной Азии, планировавших серию терактов на майские праздники в Москве и Подмосковье. Задержанные намеревались устроить стрельбу по прохожим в местах массовых гуляний.

Как рассказали в ФСБ России, мигранты признались, что действовали под руководством главарей "Исламского государства" (запрещено в России) на Ближнем Востоке и их пособников в России и за рубежом. Их задержание прошло при поддержке МВД России и во взаимодействии с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана.