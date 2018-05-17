Эзро Малакову президент Мирзиёев присвоил звание Народного артиста

Главы Узбекистана и США высоко оценили ход переговоров, диалог прошел в духе взаимного доверия и уважения.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер США Дональд Трамп дали высокую оценку проходящим в Вашингтоне переговорам, сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

"Мы воспринимаем этот исторический визит как логическое продолжение узбекско-американского сотрудничества, развивающегося высокими темпами в последние два года. Хотя наши страны отделяют обширные расстояние, такие ценности, как трудолюбие, великодушие и патриотизм, сближают наши народы", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, на мероприятии объявили о присвоении бывшему солисту макомистов Эзро Ашеровичу Малакову почетного звания "Народный артист Республики Узбекистан". Таким образом президент Узбекистана отметил огромный личный вклад музыканта в дело развития и популяризации макома и активное участие в пропаганде культурного наследия узбекского народа.

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Также благодарность выразили американскому эксперту Фредерику Старру, в мае опубликовавшему исследование "Новый облик Узбекистана".

Шавкат Мирзиёев отметил, что переговоры с Дональдом Трампом проходят в духе взаимного уважения, доверия и учета интересов.

Оба лидера указали на расширяющееся экономическое и инвестиционное партнерство Узбекистана и США.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в США накануне, его встретил лидер США Дональд Трамп. Главы двух государств успели обсудить ряд тем, среди которых борьба с терроризмом и безопасность, процессы интеграции в Центральной Азии, укрепление военно-технического партнерства. Они намерены принять Совместное заявление "Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".