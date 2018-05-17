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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп подчеркнул важность силы и независимости ЦА

© Пресс-служба президента Узбекистана
В мире
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (28)
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Об этом американский лидер заявил в ходе переговоров в Вашингтоне с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Вашингтоне с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подтвердил приверженность Штатов целостности и суверенитету Узбекистана, а также указал на значимость силы и независимости Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

"Президент Д.Трамп подчеркнул важность сильного и независимого Центральноазиатского региона, а также приветствовал усилия президента Ш.Мирзиёева по созыву лидеров стран Центральной Азии для совместного диалога, который обсуждался во время Самаркандской конференции в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент США признал колоссальный прогресс Узбекистана в реализации экономических, политических и социальных реформ.

Эзро Ашеровичу Малакову присвоено почетное звание Народный артист Республики Узбекистан.
© Пресс служба президента Узбекистана
Как Мирзиёев и Трамп оценили переговоры и кого успели наградить

Главы двух государств намерены принять Совместное заявление " Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", а также подписать соглашения на общую сумму 8,5 миллиарда долларов.

Накануне узбекские компании подписали с американскими более 10 соглашений в ряде областей — электрификации, строительстве, юриспруденции, торговле, газе.

Кроме того, с 17 мая возобновляют сотрудничество Узнацбанк и Эксимбанк США. Американская кредитная организация сможет предоставлять кредиты для финансирования экспорта товаров и услуг.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в США с официальным визитом 16 мая, его встретил Дональд Трамп. Они успели обсудить вопросы терроризма и безопасности, интеграции стран Центральной Азии. Бывшему солисту макомистов Эзро Малакову президент присвоил почетное звание "Народный артист Республики Узбекистан".

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (28)

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Теги:
официальный визит, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, США, Международная политика



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