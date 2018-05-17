Нигматилла Юлдашев возглавит узбекскую делегацию на саммите ОИС в Стамбуле

Накануне в МИД республики состоялась встреча с послом Турции в Узбекистане Ахметом Башаром Шеном.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Спикер сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев возглавит узбекскую делегацию на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле, сообщает пресс-служба МИД страны.

© Sputnik / Ахмет Абед В секторе Газа при столкновении с израильской армией погибло 59 палестинцев

Турция в пятницу созывает чрезвычайный саммит ОИС в связи с событиями на границе сектора Газа.

По данным пресс-службы, накануне в МИД республики состоялась встреча с послом Турции в Узбекистане Ахметом Башаром Шеном.

"Посол был официально проинформирован, что на предстоящем чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле Республика Узбекистан будет представлена делегацией во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым", — говорится в сообщении.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.