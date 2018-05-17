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Узбекистан расширит с США сотрудничество в сфере образования

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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (28)
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Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп подписали два меморандума, предусматривающие партнерскую программу между университетами и расширение финансирования.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Ташкент подписал с Вашингтоном два меморандума о расширении сотрудничества в сфере образования, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

В первом документе речь идет об установлении партнерских программ между университетами США и Центральной Азии, центр предполагается разместить в Узбекистане. Программа рассчитана на три года.

Вывеска Эксимбанка
© Commons.wikimedia / Diane Selwyn
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Второй меморандум предусматривает расширение финансирования преподавания английского языка для узбекских школьников и студентов.

Соглашения знаменуют начало новой эры в сотрудничестве в области образования двух государств, они символизируют углубляющееся и широкое сотрудничество между Узбекистаном и США, отмечается в сообщении департамента.

Официальный визит Шавката Мирзиёева в США проходит с 15 по 17 мая. Накануне Дональд Трамп встретил узбекского лидера в Вашингтоне, они успели обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность.

Лидеры двух стран намерены принять Совместное заявление "Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (28)

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Теги:
официальный визит, Образование, Белый дом, Узбекистан, США, Международная политика



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