Узбекистан может принять участие в строительстве газопровода в Афганистане

В ближайшее время Афганистан с визитом планирует посетить рабочая группа специалистов из Узбекистана, они обсудят с коллегами геологоразведку и строительство газопровода.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Узбекистан и Афганистан рассматривают возможность совместной реализации проекта по строительству газопровода из Шибергана в Мазари-Шариф, сообщает корреспондент Sputnik.

"В ближайшее время Афганистан с визитом посетит рабочая группа узбекских специалистов. Мы планируем обсудить с ними ряд проектов по геологоразведке, а также строительству газопровода из Шибергана, где есть месторождение газа, в сторону Мазари-Шарифа. Это внутренний газопровод протяженностью 94 километра. Узбекская сторона будет привлечена для его строительства", — рассказала корреспонденту Sputnik исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF Афганистан договорился о транзите своих грузов в Китай через Узбекистан

По ее словам, конкретика в проекте появится после того, как узбекские специалисты на месте оценят объем работ.

Наргис Нихан также прокомментировала Sputnik возможность строительства прямого газопровода из Узбекистана в Афганистан.

"Сейчас мы не обсуждаем с правительством Узбекистана этот вопрос. Однако с учетом растущей потребности Афганистана в природном газе такой газопровод может появиться в будущем", — отметила она.

Напомним, что за последние полтора года между Узбекистаном и Афганистаном наблюдается не только активизация динамики двусторонней торговли, но и значительное расширение ее структуры за счет включения совершенно новой номенклатуры товаров. Так, по итогам 2017 года, объем товарооборота вырос на 15%, составив около 600 миллионов долларов. В начале года данная тенденция была продолжена. В январе 2018 года товарооборот в годовом выражении увеличился почти на 30%.

По поручению президента Узбекистана в начале 2017 года была принята "Дорожная карта" развития сотрудничества, реализация которой позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить товарооборот и довести его объем до 1,5 миллиарда долларов.