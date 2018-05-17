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Резиденция посла РФ в США

Дипломаты РФ в США отреагировали на предложение взорвать Крымский мост

© Посольство РФ в США
В мире
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Посольство возмущено публикацией американского журналиста и подчеркивают, что свобода слова не служит оправданием призыва к терроризму.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Посольство России в США возмущенно отреагировало на предложение американского журналиста взорвать Крымский мост, сообщает РИА Новости.

По мнению дипломатов, свобода слова не может служить оправданием призывов к терактам и насилию.

Они также напомнили, что законодательство РФ предполагает уголовное преследование граждан всех государств мира, публично призывающих к террористической деятельности, публично оправдывающих терроризм и пропагандирующих его.

Во вторник издание Washington Examiner опубликовало колонку комментатора Тома Рогана, который призвал Украину "взорвать Крымский мост".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Захарова назвала заявления Киева по Крымскому мосту актом отчаяния

Российское посольство ждет от издания объяснений, насколько публикация соответствует его редакционной политике.

Во вторник на Керченской переправе торжественное открыли самый длинный мост в Европе — Крымский мост. Президент России Владимир Путин лично проехал за рулем КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытывали сооружение на прочность.

Событие вызвало неоднозначную реакцию в мире. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook назвал строительство моста незаконным и заявил, что это "очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Киева "актом отчаяния".

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Теги:
Борьба с терроризмом, крымский мост, Россия, США, Политический кризис



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