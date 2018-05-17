Охота, козлодрание, скачки: что готовят гостям Всемирные игры кочевников

Игры пройдут со 2 по 8 сентября на побережье Иссык-Куля. В этом году появится абсолютный победитель – в соревнованиях по национальной борьбе и козлодранию.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. III Всемирные игры кочевников — масштабный международный проект, рожденный в Киргизии, стартует через три месяца.

В рамках видео-конференции информационного агентства Sputnik Кыргызстан чиновники и дипломаты рассказали, как страна готовится к этому событию.

"Кыргызстан инициировал проведение Игр кочевников в 2012 году. Это была инициатива мирового уровня. Можно смело утверждать, что Игры — самый масштабный проект страны. Мы уделяем ему очень много внимания и рассчитываем, что в этих Играх примут участие вдвое больше стран, чем в предыдущих ", — сказал посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев.

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Он признался журналистам, что с особым нетерпением на Игры ждут команду из соседнего Казахстана. Между командами хозяев и гостей из Казахстана два года подряд происходят самые бескомпромиссные схватки на соревнованиях по кок-боре. На прошлых играх победила команда Кыргызстана, обыграв в финале казахов. На чемпионате мира у себя дома казахи отыгрались. Теперь команды снова померятся силами.

"Казахстан всегда присылает многочисленную делегацию. Мы — страны-соседи, у нас похожие традиции, культура и язык. Думаю, Казахстан примет в третьих Играх самое активное участие", — сообщил Отунбаев.

Кстати, ЮНЕСКО включила кок-бору, также известную как козлодрание, в список нематериального культурного наследия человечества. В Киргизии полагают, что этому способствовали Игры кочевников, популяризировавшие игру.

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Заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова рассказала, что к Играм организаторы готовят особое шоу с участием каскадеров и мастеров джигитовки.

"Мы хотим показать миру образ кочевника — человека и слова, и дела, волевого и просвещенного. Хотим рассказать о его жизни, отношении к природе, семье. Конь и всадник — основа кочевой культуры, и эту многовековую историю мы и хотим показать в действе", — сказала Темирбекова.

Имена лучших впишут в специально изготовленную "Книгу великих победителей" и присвоят почетные титулы "великого борца, "великого лучника", а также "великого игрока в кок-бору" (в этой номинации наградят и всадника, и его лошадь). Общий призовой фонд составит 28 миллионов сомов (около 400 тысяч долларов).

Туристов будут знакомить c традициями и обычаями кочевых народов. Тысячи юрт появятся вокруг специально построенного спорткомплекса в Чолпон-Ате, каждая страна-участница покажет свои традиционные ремесла.

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Освещать соревнования будут 30 изданий из разных стран, в гости ждут мировых звезд спорта и шоу-бизнеса. Имена знаменитостей пока хранятся в тайне, но предыдущие игры запомнились эффектным явлением публике американского актера Стивена Сигала верхом на коне.

Ради безопасности гостей и участников власти предпримут беспрецедентные меры безопасности. По территории, где проходят соревнования и этнофестиваль, можно будет передвигаться только на специальных автобусах. На время Игр МВД республики изымет у населения оружие, — Азиатская олимпиада — событие международного масштаба, на котором безопасность превыше всего.

Соревнования состоятся 2-8 сентября на побережье Иссык-Куля. В этом году друг с другом сразятся более 3000 спортсмена из 80 стран. В программу игр входят 37 национальных видов спорта — стрельба из лука, соколиная и псовая охота, восточные настольные игры, скачки, козлодрание. Женщины на Играх будут представлять не только этно-моду и этно-кухню, они будут соревноваться, например, в стрельбе из лука.

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Всемирные игры кочевников — уникальный аналог Олимпиады — впервые прошли в 2014 году на берегу озера Иссык-Куль. В первых играх приняли участие команды из Кыргызстана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Возрождать традиции кочевников собрались 600 спортсменов, в том числе 230 всадников.

Программа II Всемирных игр оказалась намного шире — на берега Иссык-Куля съехались спортсмены из 55 стран. Вторые Игры запомнились еще и тем, что на их открытии вторых 1000 комузистов вместе сыграли одну мелодию, благодаря чему попали в книгу рекордов Гиннеса.