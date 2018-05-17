Для рекультивации ядерных отходов в Центральной Азии нужно 70 млн евро

Только на территории Кыргызстана находятся 90 хвостохранилищ и горных отвалов, в которых складированы токсичные и радиоактивные отходы.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Мировому сообществу необходимо найти 70 миллионов евро для рекультивации хранилищ отходов уранового производства в Центральной Азии, заявила в четверг в Бишкеке депутат Европарламента Мишель Ривази.

В столице Кыргызстана в четверг проходит международная конференция "Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: совместные усилия по снижению рисков" с участием ведущих экспертов и международных организаций, пишет РИА Новости.

"Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ в Центральной Азии. Если мы не найдем средства для проведения таких работ, то не сможем уменьшить риски. Я призываю международное сообщество мобилизоваться", — сказала Ривази.

Она напомнила, что ранее ЕС выделил 16 миллионов евро на решение проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами. Но для реабилитации семи самых опасных для экологии и безопасности граждан объектов, расположенных в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, этих средств недостаточно.

Только на территории Кыргызстана находятся более 90 хвостохранилищ и горных отвалов, в которых складированы токсичные и радиоактивные отходы. Радиоактивные "хвосты" образовались на территории Кыргызстана во времена СССР, когда в республике активно велась добыча и производство урана для нужд советского военно-промышленного комплекса. По мнению экологов, в случае попадания этих радиоактивных отходов в бассейны трансграничных рек Центральной Азии в зоне возможного радиоактивного заражения окажутся более 5 миллионов человек.