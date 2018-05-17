15:37 17 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Участники пресс-тура охотно позировали со знаками радиационной опасности

Для рекультивации ядерных отходов в Центральной Азии нужно 70 млн евро

© Sputnik/ Елена Васильева
В мире
Получить короткую ссылку
34 0 0

Только на территории Кыргызстана находятся 90 хвостохранилищ и горных отвалов, в которых складированы токсичные и радиоактивные отходы.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Мировому сообществу необходимо найти 70 миллионов евро для рекультивации хранилищ отходов уранового производства в Центральной Азии, заявила в четверг в Бишкеке депутат Европарламента Мишель Ривази.

В столице Кыргызстана в четверг проходит международная конференция "Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: совместные усилия по снижению рисков" с участием ведущих экспертов и международных организаций, пишет РИА Новости.

"Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ в Центральной Азии. Если мы не найдем средства для проведения таких работ, то не сможем уменьшить риски. Я призываю международное сообщество мобилизоваться", — сказала Ривази.

Тихий океан недалеко от Лос-Аджелеса
© Flickr/ Tom Ipri
Ученые открыли новый способ добычи урана из морской воды
Она напомнила, что ранее ЕС выделил 16 миллионов евро на решение проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами. Но для реабилитации семи самых опасных для экологии и безопасности граждан объектов, расположенных в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, этих средств недостаточно.

Только на территории Кыргызстана находятся более 90 хвостохранилищ и горных отвалов, в которых складированы токсичные и радиоактивные отходы. Радиоактивные "хвосты" образовались на территории Кыргызстана во времена СССР, когда в республике активно велась добыча и производство урана для нужд советского военно-промышленного комплекса. По мнению экологов, в случае попадания этих радиоактивных отходов в бассейны трансграничных рек Центральной Азии в зоне возможного радиоактивного заражения окажутся более 5 миллионов человек.

Теги:
радиация, уран, Центральная Азия, Узбекистан, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

  • Житель Товузского района Фариз Ахмедов
    Хранитель парка

    Азербайджанец за пять лет превратил заброшенный парк в райский уголок - он уверен, что бескорыстная работа равносильна хаджу, обязательному для мусульманина.

  • знаменитый белорусский футболист и тренер Анатолий Байдачный
    Всколыхнуть "болото"

    Приезд в Брест легендарного аргентинца Диего Марадоны всколыхнет скучное футбольное болото, считает знаменитый белорусский футболист Анатолий Байдачный.

  • Грабли
    Чистый четверг

    Премьер-министр Абхазии призвал всех жителей страны принять участие в республиканском Дне чистоты, который назначен на 24 мая 2018 года.

  • Радар контроля скорости
    "Нужно отдышаться"

    Премьер Армении Никол Пашинян предлагает временно приостановить работу камер на дорогах – гражданам нужно дать "отдышаться" от штрафов.

  • Папа Римский Франциск
    Ждем папу!

    Рижская дума планирует подготовить столицу Латвии к встрече с главой Римско-католической церкви и потратить сотни тысяч евро на ремонт зданий.

  • Контроль на границе
    Только для специалистов

    Литва собирается ввести квоты на рабочие места для иностранцев из-за наплыва украинцев – въезд неквалифицированным рабочим ограничат.

  • НАТО
    Офисная работа

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе в конце этого года.

  • Сотрудник МЧС во время учений по предотвращению утечки аммиака
    Химическая авария

    В столице Эстонии зафиксирован выброс аммиака, специалисты Спасательного департамента выехали на место ЧП.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    День костюма

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил внести в праздничный календарь новую дату — День осетинского национального костюма.

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие автомобильной части Крымского моста
Эпохальное событие: самый длинный мост в Европе открылся в Крыму
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв во время визита в США
Мирзиёев по-русски поблагодарил Трампа за сотрудничество
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054