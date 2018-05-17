Визу в Грецию можно будет получить за две недели

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют открыть визовый центр Греции, получить визу в эту страну скоро можно будет за две недели, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

"Визит делегации Узбекистана в Грецию продолжился встречей с министром туризма Еленой Кунтура, проведенной 10 мая. В ходе встречи Е.Кунтура и другие представители министерства были ознакомлены с реформами в отрасли туризма и гостеприимства в Узбекистане, а также с недавним упрощением порядка получения въездных виз в Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран, в том числе Греции", — отмечается в сообщении.

Елена Контура выразила узбекским коллегам готовность в поддержке и подчеркнула, что срок получения визы можно будет сократить с трех месяцев до двух недель.

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В сентябре 2018 года в греческом городе Салоники организуют узбекско-греческий бизнес-форум, там соберутся предприниматели двух стран.

Представителей греческой стороны пригласили на ежегодную Ташкентскую международную туристическую ярмарку "Туризм на Шелковом пути", которая намечена на октябрь.

В середине апреля МИД Узбекистана принял нового посла Греции Андреаса Фриганаса. Узбекистан и Греция подписали меморандум о сотрудничеству между торгово-промышленными палатами.