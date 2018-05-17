Узбекам запретили ввозить в Туркменистан жевательный табак

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Пресс-служба Узбекистана опубликовала сообщение "Вниманию граждан, посещающих Узбекистана".

"Водители узбекских автотранспортных средств, занимающихся перевозкой грузов в международных сообщениях, если срок их пребывания в Туркменистане составляет не более 5 (пяти) дней, регистрируются только на постах миграционного контроля Государственной границы Туркменистана при осуществлении перевозки-транспортировки в направлении населенных пунктов, в том числе в пунктах назначения", — уточняют в пресс-службе.

Если срок пребывания водителей в стране превышает пять дней, то они обязаны зарегистрироваться в течение 15 дней.

Кроме того, узбекам не разрешают ввозить в Туркменистан нас (жевательный табак), так как это вещество включено в список запрещенных, а также курить в общественных местах.

При нарушении миграционных правила полагается штраф в 1330 манатов, то есть 380 долларов, а также депортация из страны от 2 до 5 лет.

В конце апреля Узбекистан посетил с официальным визитом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым, лидеры двух стран подписали ряд соглашений в инвестиционной, торгово-экономической и прочих сферах, открыли парк "Ашхабад" в Ташкенте и Дом дружбы Узбекистана и Туркменистана, а также договорились об открытии торговых домов.