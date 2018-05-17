Самолеты до Термеза будут летать чаще

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" c 29 мая увеличивает частоту полетов на маршрутах до города Термез и из него, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 29 мая 2018 года увеличивает частоту полетов на маршруте Ташкент-Термез-Ташкент с 3 до 4 раз в неделю. Четвертая частота рейсов на данном маршруте будет выполняться по вторникам на современных комфортабельных лайнерах Боинг-757 по следующему графику движения", — говорится в пресс-релизе.

По вторникам самолеты будут вылетать из Ташкента в 10:35 и приземляться в Термезе в 11:50, по средам из Термеза они будут вылетать в 00:05, а садиться в Ташкенте в 01:20.

© Sputnik / Владимир Федоренко "Узбекистон хаво йуллари" может запустить рейсы в Челябинск с первого июля

Кроме того, НАК увеличивает частоту рейсов по маршруту Термез-Москва-Термез. Из узбекского города самолет вылетит во вторник в 12:50 и приземлится в российской столице в 15:20, а из Москвы рейс запустят в 16:50 и приземлится самолет в Термезе в 23:05.

Ранее сообщалось о планах "Узбекистон хаво йуллари" возобновить прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом. Этот вопрос в четверг обсудили хоким Ташкента и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который в эти дни посещает Узбекистан с визитом. Будет создана специальная рабочая группа.