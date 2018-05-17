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Шавкат Мирзиёев встретился с Майклом Помпео

Шавкат Мирзиёев обсудил с госсекретарем США Помпео отношения ведомств

Пресс-служба президента Узбекистана
В мире
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (30)
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В четверг президент Узбекистана посетил Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, визит продолжается с 15 мая.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе официального визита в США встретился с государственным секретарем страны Майклом Помпео, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 мая посетил Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. На встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, активизации связей между внешнеполитическими ведомствами", — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев прилетел в Вашингтон накануне, он встретился с лидером США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран подписали меморандумы в области образования и культуры и обсудили ряд стратегически важных тем — укрепление военно-технического партнерства, процессы интеграции в Центральной Азии, борьбу с терроризмом и безопасность.

Они намерены принять Совместное заявление "Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".Дональд Трамп подчеркнул важность независимого и сильного региона Центральной Азии, а также указал на колоссальный прогресс Узбекистана в реализации политических, экономических и социальных реформ.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (30)
Теги:
официальный визит, Госдепартамент США, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США, Дипломатия



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