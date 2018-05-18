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Открытие автомобильной части Крымского моста

Призвавший уничтожить Крымский мост журналист прокомментировал свою статью

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
В мире
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Напомним, следственный комитет России завел на американского журналиста уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Американский журналист издания Washington Examiner Том Роган объявил, что не раскаивается о написанной им статье, где потребовал взорвать Крымский мост.

"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв", — написал он в новом материале, который цитирует РИА Новости.

Открытие автомобильной части Крымского моста
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Эксперт: стоит ли России объявлять охоту на Рогана?
Также он повторил ряд обвинений, которые Запад предъявляет России, указывая на ее якобы вмешательство в дела Украины.

По его мнению, напоминание о том, что "другая страна имеет право защищать свою территорию", по всей видимости, не могут одобрить в России.

Позже Роган сообщил в своем Twitter, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

Ранее Посольство России в США возмущенно отреагировало на предложение Рогана взорвать Крымский мост. Дипломаты подчеркнули, свобода слова не может служить оправданием призывов к терактам и насилию.

В Кремле колонку Рогана назвали безумием.

"Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — прокомментировал статью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил в готовности российских вооруженных сил и спецслужб пресечь любые возможные провокации в отношении Крымского моста.

Напомним, следственный комитет России завел на американского журналиста уголовное дело. По информации следствия, в его статье "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

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Теги:
журналистика, Крымский мост, Украина, США, Россия, Терроризм



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