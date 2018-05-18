Президент Шавкат Мирзиёев посетил Капитолий

Глава Узбекистана встретился с конгрессменами и с членом Палаты представителей США Трентом Келли.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 мая посетил Капитолий и встретился с конгрессменами во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли, сообщает пресс-служба главы государства.

"На встрече обсуждены вопросы правовой поддержки все более развивающихся узбекско-американских отношений, укрепления межпарламентских связей", — говорится в сообщении.

Официальный визит Шавката Мирзиёева в США проходит с 15 по 17 мая. Накануне он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

С Трампом президент Узбекистана обсудил ряд ключевых тем — борьбу с терроризмом и безопасность, интеграцию в Центральной Азии, укрепление военно-технического партнерства. Лидер США указал на важность силы и независимости Центрально-Азиатского региона и подтвердил приверженность Штатов суверенитету и целостности Узбекистана. Они подписали меморандумы в сфере образования и культуры.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана посетил Капитолий

На встрече с Майклом Помпео Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и связи между ведомствами двух стран.

В Пентагоне глава Узбекистана обсудил с Мэттисом сотрудничество в военно-технической сфере после принятия Оборонной доктрины. Министр обороны США назвал Узбекистан важным геостратегическим государством в регионе и поддержал усилия Ташкента по стабилизации ситуации в Афганистане.

В ходе визита Мирзиёев подписал со Штатами меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.