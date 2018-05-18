Самарканд подписал со Львовской областью меморандум о сотрудничестве

Украинская делегация прибыла в Узбекистан в середине мая, ее возглавляет председатель областной государственной администрации Олег Синютка.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Самаркандская и Львовская области в ходе визита украинской делегации подписали меморандум о международном сотрудничестве, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Глава Самарканда совместно с отраслевыми заместителями, руководителями управлений и вузов города встретился с руководителями Львовской обладминистрации, предсстаителями заводов и известных санаториев города Трускавца.

Стороны обсудили сотрудничество в области промышленности и экономики. Глава делегации из Львова Олег Синютка предложил организовать совместную работу в производстве трамваев и рассказал об особенностях этой сферы на Украине.

© Sputnik / Фред Гринберг Хокима Самаркандской области пригласили во Львов на экономический форум

Самарканд и Львов договорились о налаживании прямого авиарейса Львов — Ташкент — Львов.

Кроме того, представители двух областей затронули вопросы обмена туристами. Они отметили, что и Самарканд, и Львов богаты историческими памятниками.

Олег Синютка пригласил делегацию Самаркандской области принять участие в международном экономическом форуме, который намечен на октябрь и пройдет во Львове.

Самарканд договорился со Львовской областью о визите в январе 2018 года. Регионы стремятся к расширению экспорта и импорта, совместным инвестиционным проектам и привлечению специалистов обеих стран.

В 2004 году Самаркандская и Львовская области заключили соглашение о научно-техническом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.