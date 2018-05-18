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Британские полицейские ведут расследование на месте отравления Сергея и Юлии Скрипалей, Солсбери, 13 марта 2018 года

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери

© AP Photo / Matt Dunham
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (56)
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В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.

"Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время", — приводит РИА Новости слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

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© Foto : из архива автора
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"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", — отметили в управлении.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя".

Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними. В российском посольстве отмечали, что Лондон "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль".

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (56)
Теги:
Сергей Скрипаль, Великобритания



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