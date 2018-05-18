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Путин утвердил состав нового правительства

© RIA Novosti . Mikhail Klimenteev
В мире
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Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, министром строительства назначили Виталия Мутко, Татьяна Голикова вернулась из Счетной палаты в правительство.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу утвердил состав нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Он встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, Виталия Мутко назначили министром строительства, пост главы Министерства чрезвычайных ситуаций занял Евгений Зиничев, министром сельского хозяйства назначили Николая Патрушева.

Кроме того, в правительство вернулись Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Максим Акимов, Константин Чуйченко и Юрий Трутнев.

В России создали Министерство просвещения, его возглавит Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков.

Посты сохранили Сергей Лавров, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр юстиции Александр Коновалов, министр обороны Сергей Шойгу, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В беседе с Дмитрием Медведевым Владимир Путин отметил, что люди, вошедшие в состав нового правительства, обладают достаточным опытом работы и хорошо себя зарекомендовали.

Избранный президент Путин вступил в должность 7 мая. На должность премьер-министра он снова предложил Дмитрия Медведева.

Теги:
Правительство РФ, Владимир Путин, Россия, Государственная политика



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