На борту рухнувшего в Гаване Boeing находились 110 человек, есть выжившие

Вскоре после катастрофы СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе. Три оставшиеся в живых женщины были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. При крушении самолета Boeing 737-200 на Кубе, произошедшего в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны, находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Среди пассажиров разбившегося самолета было пять иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Позднее стало известно о двух погибших аргентинцах.

Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.

Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе — трех женщинах и одном мужчине. Три оставшиеся в живых женщины были доставлены в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу.

У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.

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Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.

Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.