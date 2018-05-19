На борту рухнувшего в Гаване Boeing находились 110 человек, есть выжившие

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. При крушении самолета Boeing 737-200 на Кубе, произошедшего в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны, находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Среди пассажиров разбившегося самолета было пять иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Позднее стало известно о двух погибших аргентинцах.
Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.
Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе — трех женщинах и одном мужчине. Три оставшиеся в живых женщины были доставлены в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу.
У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.
Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.