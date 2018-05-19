Животные или люди: что Дональд Трамп думает о мигрантах

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Дональд Трамп назвал нелегальных мигрантов в США "животными".
"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", — говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.
По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.
В свою очередь, в Белом доме отмечают, что Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.
Сам Трамп заявил, что "фейковые" СМИ намеренно пишут, что он назвал "животными" всех мигрантов.
Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".