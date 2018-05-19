Животные или люди: что Дональд Трамп думает о мигрантах

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Дональд Трамп назвал нелегальных мигрантов в США "животными".

© Sputnik / Шахневаз Хан США решили разделять семьи нелегалов

Эти слова президента вызвали протест со стороны МИД Мексики. Посольство страны в Вашингтоне вручило Госдепартаменту ноту протеста.

"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", — говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.

По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.

В свою очередь, в Белом доме отмечают, что Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.

Сам Трамп заявил, что "фейковые" СМИ намеренно пишут, что он назвал "животными" всех мигрантов.

REUTERS / Carlos Barria Трамп назвал прибывающих в США мигрантов пригретой на груди змеей

"Фейковые СМИ говорили, что я назвал иммигрантов или незаконных иммигрантов "животными". Неправда! Им нехотя пришлось отказаться от своих историй. Я назвал членов банды МS-13 "животными", большая разница — и это правда! Фейковые новости намеренно поняли неправильно, как обычно!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".