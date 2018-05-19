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Президент США Дональд Трамп

Животные или люди: что Дональд Трамп думает о мигрантах

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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В США разразился очередной скандал из-за высказываний американского президента в адрес мигрантов.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Дональд Трамп назвал нелегальных мигрантов в США "животными".

Беженцы, архивное фото
© Sputnik / Шахневаз Хан
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Эти слова президента вызвали протест со стороны МИД Мексики. Посольство страны в Вашингтоне вручило Госдепартаменту ноту протеста.

"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", — говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.

По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.

В свою очередь, в Белом доме отмечают, что Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.

Сам Трамп заявил, что "фейковые" СМИ намеренно пишут, что он назвал "животными" всех мигрантов.

Президент США Дональд Трамп
REUTERS / Carlos Barria
Трамп назвал прибывающих в США мигрантов пригретой на груди змеей
"Фейковые СМИ говорили, что я назвал иммигрантов или незаконных иммигрантов "животными". Неправда! Им нехотя пришлось отказаться от своих историй. Я назвал членов банды МS-13 "животными", большая разница — и это правда! Фейковые новости намеренно поняли неправильно, как обычно!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".

Теги:
Дональд Трамп, Мексика, США, Политика



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