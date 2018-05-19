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Экскурсия в Виндзорский замок

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл пройдет в Виндзорском замке

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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На венчании будут присутствовать 600 человек, и все они приглашены затем на свадебный прием в знаменитом зале святого Георгия Виндзорского замка.

ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Свадьба британского принца, 33-летнего Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл, состоится в субботу в Виндзорском замке, передает РИА Новости.

Меган Маркл
AFP / FREDERIC J. BROWN
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Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры".

Венчание начнется в 12 часов дня (14.00 мск), однако гости начнут собираться задолго до этого. В церкви будут присутствовать 600 человек, и все они приглашены затем на свадебный прием в знаменитом зале святого Георгия Виндзорского замка. После венчания молодожены проедут в открытом ландо по Виндзору, откуда уже отправятся на прием.

Вечером во Фрогмор-хаус на территории замка состоится вечерний прием, который в честь новобрачных устраивает принц Уэльский, и на этом приеме будут присутствовать уже только самые близкие родственники и друзья Гарри и Меган – в общей сложности 250 человек.

От подарков жених и невеста отказались, попросив своих гостей сделать пожертвования в благотворительные организации.

Молодожены. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Victoria Hong Zhu
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По словам представителя дворца, Гарри и Меган хотели, чтобы радость с ними разделили как можно больше людей. Поэтому в Виндзорский замок приглашены также 2 640 рядовых жителей страны. В число тех, кто получит возможность с самых лучших мест понаблюдать за приездами жениха, невесты и гостей в церковь, а потом за выездом кареты с молодоженами из Виндзорского замка, войдут 1,2 тысячи молодых людей, проявивших лидерские качества в разных сферах, а также 200 представителей различных благотворительных организаций, 100 учеников местных школ и более тысячи сотрудников королевских дворцов.

Теги:
свадьба, Меган Маркл, Принц Гарри, Великобритания



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