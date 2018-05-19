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В память о сгоревших узбекистанцах под Актюбинском высадили 52 дерева

В память о сгоревших в автобусе узбекистанцах в Астане высадили 52 дерева

© Фото: МИА «Казинформ»
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (50)
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В январе 52 узбекистанца сгорели заживо в автобусе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Астане посадили 52 дерева в память сгоревших в автобусе граждан Узбекистан.

Как сообщает МИА "Казинформ", в мероприятии приняли участие представители посольства Узбекистана в Казахстане и бизнес-клуба "Алтын Орда".

В память о сгоревших в автобусе узбекистанцах в Астане высадили 52 дерева
© Фото: МИА «Казинформ»
В память о сгоревших в автобусе узбекистанцах в Астане высадили 52 дерева

По словам посла Республики Узбекистан в РК Саидикрама Ниязходжаева, в день трагического события правительство Казахстана и весь народ помогал Узбекистану.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Алексей Дружинин
Шавкат Мирзиёев озвучил причину гибели людей в сгоревшем автобусе
"Соответствующие органы в Казахстане приняли все необходимые меры. Сегодняшнее мероприятие — благородное проявление дружбы между двумя странами. Мы обязаны рассказать об этом семьям погибших", — сказал он.

В свою очередь, председатель бизнес-клуба Мархабат Балгабай подчеркнул солидарность казахстанцев горю узбекского народа.

"Узбекистан является важным стратегическим партнером нашей страны в Центральной Азии. В этом году мы укрепляем наше партнерство с нашим братским Узбекистаном. Мы не можем игнорировать трагическую аварию, в которой погибли 52 человека, и считаем необходимым разделить горе узбекского народа", — сказала он.

Кроме того, посол Саидикрам Ниязходжаев отметил, что этот год официально объявлен Годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год станет Годом Казахстана в Узбекистане.

Напомним, в январе текущего года автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (50)
Теги:
Узбекистан, Астана, Казахстан



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