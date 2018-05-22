Мероприятие организовало представительство "Узбекистон хаво йуллари" совместно с санкт-петербургской воздушной гаванью, гостям предлагали фото с изображением самаркандского комплекса Регистан
Уроженца республики завали Артемием, он искал в Чечне родственников.
Это связано с высоким фитосанитарным риском, информация на этикетках не соответствовала документам.
Видеоконференция с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла в мае в здании Министерства иностранных дел.
Авторами выступили Вячеслав Володин и главы нескольких фракций, идею поддержало большинство депутатов.
Заведение принимает в среднем 12 клиентов в день, публика очень разная — от школьников до чиновников и бизнесменов.
Очередное заседание совета пройдет в Душанбе, на рассмотрение предлагается 14 документов по взаимодействию в разных сферах.
Шорт-лист активируется на главной странице конкурса 22 мая в 11:00 по московскому времени.
Строители Рогунской ГЭС работают на глубине более 300 метров в очень трудных условиях, в связи с чем им разрешили не соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.
Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита из Екатеринбурга во главе с вице-губернатором региона Азатом Салиховым
Делегация Узбекистана приехала на мероприятие высшего органа Всемирной организации здравоохранения во главе с министром Алишером Шадмановым.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал в немецком СМИ, которое посчитало, что со стороны Владимира Путина преподнести букет Ангеле Меркель было оскорблением.
Столичная область договорилась с компанией ABA о проектировании и строительстве базы для крупного рогатого скота и совместной работе с кормами
Посетителям показали уникальные исторические ковры, национальные чапаны, сюзане и одежду XIX века, выставка станет постоянной.
С 14 по 20 мая в городе Ургенче прошли переговоры по вопросам делимитации и демаркации границы, стороны рассмотрели совместные полевые работы.
Спецслужбы возбудили уголовное дело против жителя полуострова из батальона Ислямова, группу создал помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.
Жителю Оша Мамыту Таштанову исполнилось 70 лет, он начал поездку по маршруту Бишкек — Ош — Aндижан — Коканд — Бухара — Самарканд — Джизак — Манас — Ташкент.
Мигранты нелегально пребывали на территории региона, правоохранительные органы привлекут их к административной ответственности.
Он призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку в расследовании об атаке на церковь Архангела Михаила в Грозном.
Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов и предпочел покинуть страну.