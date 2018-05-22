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Нужна ли в Ташкенте балльная система штрафов для водителей?
  • Да, в таком случае водители станут добросовестней относиться к ПДД, на дорогах будет меньше аварий
    32.8% (41)
  • Нет, лучше бы ужесточили сдачу экзамена в автошколах, чтобы не отправлять водителей переучиваться заново
    31.2% (39)
  • Мне все равно, у меня нет машины
    4.0% (5)
  • Такие меры могут только породить коррупцию
    32.0% (40)
Проголосовали: 125
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