Реджеп Эрдоган: исламский мир не сдал экзамен по Иерусалиму

Говоря о переносе посольства США в Израиле, турецкий лидер призвал американский народ "возвысить голос против ошибок, которые совершает руководство США".

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Исламский мир не справился с экзаменом по Иерусалиму, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя недостаточную реакцию мусульманских стран на перенос США своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Иерусалим — это не просто город. Это символ для мусульман, это экзамен. Исламский мир этот экзамен не сдал. И весь мир его тоже не сдал, ООН не смогла эффективно противостоять шагу, который совершили США. Мы, мусульмане, ничего не делаем, кроме того, что осуждаем", — приводит РИА Новости слова Эрдогана на многотысячном митинге протеста против действий Израиля в секторе Газа.

По словам Эрдогана, "если мусульмане станут едиными и вместе встанут против гнета, то безрассудство Израиля долго не продлится".

© Sputnik / Ахмет Абед Зачем Америка подставила Израиль

При этом турецкий лидер добавил, что нельзя отождествлять еврейский народ с сионистами. Он призвал американский народ "возвысить голос против ошибок, которые совершает руководство США". "Это единственная страна, которая блокирует решения Совбеза ООН по Иерусалиму", — добавил президент Турции.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец.