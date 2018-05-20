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Афганские силы безопасности

В Америке не верят заявлениям РФ об угрозе ИГ в Средней Азии

WAKIL KOHSAR / AFP
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В Пентагоне назвали пропагандой предупреждения России об угрозе ИГ в Средней Азии.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В министерстве обороны США не разделяют опасения России по поводу угрозы распространения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в странах Центральной Азии и называют такие заявления "российской пропагандой".

Солдаты армии США в Афганистане
US Army / Staff Sgt. Shane Hamann
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"Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ-К (ИГ в Афганистане — ред.) в попытке подорвать усилия США в Афганистане. Россия ищет любую возможность, которую она может найти, чтобы вбить клин между США и нашими центральноазиатскими партнерами. Эти беспочвенные заявления о попытках ИГИЛ-К захватить территории в Центральной Азии являются не более чем пропагандой", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

Отметим, ранее в мае замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая в Душанбе, заявил, что Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма.

По его словам, в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. Он отметил, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России и построение квазигосударства "Северный Хорасан".

Теги:
США, Россия



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