В Казахстане произошёл пожар в торговом доме, десятки человек эвакуированы

Владелец горевшего торгового дома "Триумф" ранее был привлечен к ответственности за нарушение пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Здание торгового дома загорелось в воскресенье в Кокшетау в Акмолинской области Казахстана.

По данным пресс-службы Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики, пожарные эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.

По информации КЧС, кровля двухэтажного торгового дома "Триумф" загорелась в 12.35 (09.35 мск).

"Пожар локализован в 13.05 (10.05 мск) и ликвидирован в 13.22 (10.22 мск). В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении КЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 45 сотрудников службы пожаротушения и 9 единиц техники.

Как сообщает Sputnik Казахстан, владелец горевшего торгового дома "Триумф" ранее был привлечен к ответственности за нарушение пожарной безопасности.

"Проверка на предмет противопожарного состояния торгового дома проводилось с 3 по 5 апреля 2018 года, при которой, было выявлено 32 нарушения. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечена владелец ТД", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что контрольная проверка на предмет устранения выявленных нарушений проведена 14 мая 2018 года, по результатам которой нарушения устранены в полном объеме.

Здание ТД "Триумф" введено в эксплуатацию 6 марта 2008 года.