Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68 процентами голосов

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%).
Такие цифры привел глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.
"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, Энри Фалькон — 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказал Лусена.
Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.
Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов.
Он потребовал провести новые выборы.
В ответ Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы.