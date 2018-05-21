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Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68 процентами голосов

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов и предпочел покинуть страну.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

Такие цифры привел глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, Энри Фалькон — 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказал Лусена.

Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.

Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов.

Сотрудники полиции Венесуэлы
RONALDO SCHEMIDT / AFP
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"Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", — написал политик в Twitter.

Он потребовал провести новые выборы.

В ответ Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы.

Теги:
Венесуэла, Политика



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