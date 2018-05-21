Свыше 30 граждан Узбекистана задержали в Астраханской области

Мигранты нелегально пребывали на территории региона, правоохранительные органы привлекут их к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Красноярском районе Астраханской области сотрудники пограничной службы задержали более 30 уроженцев Узбекистана, сообщает местная областная газета "Хронометр. Астрахань".

Как рассказала журналистам специалист пресс-службы пограничного управления Ирина Гафурова, все задержанные нарушили миграционное законодательство и режим пребывания иностранных граждан на территории России. Их передали правоохранительным органам для привлечения к административной ответственности.

В ближайшее время мигрантов могут выдворить из страны.

В апреле Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов. Теперь сдать экзамен по русскому языку и оплатить страховку можно на территории Узбекистан. Решается вопрос о признании в РФ медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане.

По всей стране запускаются бесплатные курсы по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по приобретению профессиональных навыков в наиболее востребованных специальностях.