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Астрахань. Собор Святого Владимира

Свыше 30 граждан Узбекистана задержали в Астраханской области

© Flickr / Alexxx Malev
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Мигранты нелегально пребывали на территории региона, правоохранительные органы привлекут их к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Красноярском районе Астраханской области сотрудники пограничной службы задержали более 30 уроженцев Узбекистана, сообщает местная областная газета "Хронометр. Астрахань".

Как рассказала журналистам специалист пресс-службы пограничного управления Ирина Гафурова, все задержанные нарушили миграционное законодательство и режим пребывания иностранных граждан на территории России. Их передали правоохранительным органам для привлечения к административной ответственности.

В ближайшее время мигрантов могут выдворить из страны.

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© Youtube/ Официальный канал ММЦ
Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов

В апреле Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов. Теперь сдать экзамен по русскому языку и оплатить страховку можно на территории Узбекистан. Решается вопрос о признании в РФ медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане.

По всей стране запускаются бесплатные курсы по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по приобретению профессиональных навыков в наиболее востребованных специальностях.

Теги:
незаконная миграция, Россия, Астрахань, Нелегальные мигранты



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