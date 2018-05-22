Строителям Рогунской ГЭС разрешили не держать пост

Строители Рогунской ГЭС работают на глубине более 300 метров в очень трудных условиях, в связи с чем им разрешили не соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Таджикские священнослужители порекомендовали строителям Рогунской ГЭС, испытывающим серьезные нагрузки на работе, не держать пост — ураза.

Как отмечается, фетва* вынесена Саидмукаррамом Абдулкодирзодой на основе законов шариата.

"Когда мы посетили стройплощадку и тоннели, то убедились, что соблюдать пост в таких условиях просто невозможно. Жара, дым, тяжелая работа… Многие работают на глубине более 300 метров в очень трудных условиях. Муфтий выпустил фетву и ознакомил рабочих с ней. Согласно фетве, строители могут соблюдать пост в более подходящее время", — сказал Нуров.

На строительстве Рогунской ГЭС трудится около 20 тысяч человек. Многие из них работают вахтенным способом в две смены по 15 дней.

Совет улемов считает, что строители могут возмещать пост в последующие 15 дней или потом, но желательно до наступления следующего месяца Рамадан.

Напомним, Рамадан наступил в Таджикистане 17 мая. В течение этого месяца верующие от рассвета до заката солнца воздерживаются от еды, питья, интимной близости, стараются удерживать язык от пустословия, а душу — от дурных намерений.

Месяц Рамадан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. В Таджикистане он будет отмечаться 16 июня, пишет Sputnik Таджикистан.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал не допускать расточительства, искусственного завышения цен во время священного месяца Рамадан.

"Хочу еще раз призвать предпринимателей не завышать искусственно цены на продовольствие в священный месяц Рамадан и не мучить своих соотечественников, ведь в большинстве мусульманских стран в месяц Рамадан предприниматели наоборот снижают цены, ибо это является одним из благочестивых поступков в исламе", — отметил президент на встрече с представителями таджикского общества.

© sputnik Амир Исаев Намаз на Рамадан: верующие в Душанбе прочитали молитву в начале поста

Он подчеркнул, что перед мусульманскими праздниками Рамадан и Иди Курбон некоторые граждане, чтобы накрыть праздничный дастархан, занимаются показухой и скупают в магазинах, на рынках такое количество продовольствия, как будто наступает конец света.

"Напоминаю еще раз, что такое поведение — это не более чем расточительство и показуха", — указал Рахмон.

* Фетва — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.