У тебя есть борода? Добро пожаловать: в Душанбе открылся барбершоп

Заведение принимает в среднем 12 клиентов в день, публика очень разная — от школьников до чиновников и бизнесменов.

Для мужской части населения Душанбе открытие барбершопа "Барбар" более года назад стало диковинкой. Кроме основных услуг — стрижки и бритья бороды и усов, — клиенты могут рассчитывать на очищающую или омолаживающую маску, восковую депиляцию, стрижку волос в ушах и носу, а также массаж лица. Любому посетителю предложат чай, кофе, воду, а при желании — виски или коньяк.

Ориентир на Россию

Самый первый барбершоп расположен в центре таджикской столицы на первом этаже так называемого сталинского дома. На 25 квадратных метрах компактно разместились три кресла барберов, стойка администратора и, как главная фишка заведения, — крутой байк "Харлей Дэвидсон". Стены украшены рисунками в стиле граффити и фотографиями известных спортсменов.

Администратор барбершопа Имана рассказала, что заведение принимает в среднем 12 клиентов в день, в самые удачные дни — 36. Запись к барберу идет онлайн и по телефону, пишет Sputnik Таджикистан.

Известный в стране бизнесмен и маркетолог Шерали Джурабаев рассказал, что идея открыть барбершоп возникла у него и его друзей практически одновременно.

"Часто бывая в России и увидев там подобные салоны, мы решили заняться этим делом, хотя этот рынок для нас был новинкой", — сказал он РИА Новости.

По словам Джурабаева, в первую очередь предстояло понять отличие барбершопов от привычных парикмахерских.

"Мы склонялись к тому, чтобы взять франшизу, но поняли, что, кроме имени, они нам ничего не предлагали. Поэтому мы взяли традиционную бизнес-модель барбершопа и придумали свой локальный бренд "Барбар", — рассказал он.

При этом он отметил, что ориентир все равно был на Россию — тренерами были ведущие барберы из России, приезжавшие в Таджикистан.

Из строителей в барберы

Один из самых известных барберов — Хабиб, когда-то работая в Москве на стройке, заметил недалеко от дома, где он жил, барбершоп, и загорелся мечтой стать барбером. Он вернулся в Таджикистан, где закончил курсы парикмахеров, и стал в Душанбе работать в первом локальном барбершопе "Барбар". Однако сейчас он опять в Москве, учится и планирует открыть в Душанбе свое дело.

Другой барбер, Фарход, стал одним из первых, кто работал по этой специальности в Душанбе. Сначала он три года трудился в салоне красоты в Москве, потом там же два года — в барбершопе, став квалифицированным барбером. Затем вернулся в Душанбе. Сейчас у него восемь постоянных клиентов, которые приходят к нему еженедельно на коррекцию бороды и стрижки.

"Каждый день в работе мы экспериментируем — ищем новые виды стрижек в интернете, наши клиенты — это дети от восьми месяцев и мужчины до 70 лет", — рассказал Фарход.

Он добавил, что приходят и чиновники в галстуках, и студенты, и врачи, и сотрудники правоохранительных органов, и иностранцы, которые составляют треть клиентуры. "Кто-то просит сделать классические стрижки, кто-то — авангардные, кто-то просто корректирует форму бороды или стрижки. Мы настроены позитивно, и клиенты уходят довольными", — сказал он.

Постоянная клиентура

В то время когда в барбершопе "Барбар" побывала корреспондент РИА Новости, там были три клиента: одного стригли и корректировали форму его бородки, другой сидел с очищающей маской на лице, третий ждал своей очереди. Двадцатидвухлетнего бизнесмена Далера, которого подстригал барбер Шамиль, привел его друг и совладелец бизнеса Гафур.

"Мой офис расположен неподалеку, в первый раз пришел, потому что было удобно, теперь я постоянный клиент, хожу сюда уже два месяца, привел пятерых друзей, которым понравились моя модная стрижка и щегольская бородка. Мне здесь очень нравится, комфортно, стильно, обстановка необычная, мастера — профи своего дела и очень доброжелательные", — сказал он.

По его словам, ему также нравятся средства гигиены, которыми пользуются барберы, — кремы, шампуни, бальзамы, маски и гели, подобранные под любой тип кожи и волос.

В Душанбе под разными названиями работают три барбершопа, но, в отличие от "Барбара", это обычные парикмахерские под необычной вывеской, мастера работают по старинке, нет никаких дополнительных услуг.

"Они нам не конкуренты", — считает Фарход.

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По словам барберов, у них партнерские отношения, нет никакой конкуренции, и они всегда готовы помочь друг другу.

Шерали Джурабаев, со своей стороны, сообщил, что на подходе открытие еще одного барбершопа и в перспективе — барбер-академии. "Мы уверены в будущем развитии барбершопов и в том, что они постепенно вытеснят традиционные парикмахерские", — отметил он.