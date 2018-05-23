Ученые выяснили, что интернет-серфинг в офисе повышает работоспособность

По мнению ученых, использование интернета в личных целях, скорее, не отвлекает людей от работы, а помогает бороться со скукой.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Психологи из Хайфского университета (Израиль) и Университета Южной Флориды (США) в ходе нового исследования выяснили, что кибербезделие не влияет на работоспособность и результативность сотрудников, пишет портал "Индикатор".

Отмечается, что интернет-серфинг наряду с чрезмерными разговорами с коллегами, воровством на рабочем месте, намеренными опозданиями, сексуальными домогательствами и другими подобными вещами отрицательно влияет на работоспособность и результативность сотрудников. Но новое исследование специалистов, в ходе которого были опрошены около 500 сотрудников университетов, доказало, что бесцельное использование интернета (кибербезделие) отличается от других вариантов напрасной траты рабочего времени и может косвенно оказывать благоприятный эффект на выполнение прямых служебных обязанностей.

В результате ученые выяснили, что пользование интернетом в личных целях, скорее, не отвлекает людей, а помогает бороться со скукой, возникающей вследствие недостаточной нагрузки на работе.