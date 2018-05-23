Для активных граждан в Москве пройдет праздник в парке Горького

Инициативных жителей столицы ждут в парке с 12 до 19 часов, для гостей выступят Егор Крид, Алексей Воробьев, а также будут организованы спортивная и танцевальная зоны.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Проект "Активный гражданин" 26 мая отметит свой четвертый день рождения большим концертом с участием современных российских исполнителей в парке Горького, сообщили в пресс-службе проекта.‬

"В субботу, 26 мая, проект "Активный гражданин" будет праздновать свой четвертый день рождения. "День рождения "Активного гражданина" — это праздник на открытом воздухе для самых инициативных и активных жителей столицы — тех, кому не все равно, в каком городе они будут жить завтра. Это праздник для всей семьи", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В этом году мероприятие пройдет в ЦПКиО имени Горького, где с 12 до 19 часов гостей праздника ожидает большая музыкальная и развлекательная программа.‬ Так, в 12:00 начнется работа всех анимационных площадок праздника, а с 14:00 на сцене выступят современные российские исполнители и диджеи: DJ Fedor Fomin, Алексей Кортнев, Полина Гагарина, Егор Крид, Алексей Воробьев, группа IOWA, Вахтанг, Кравец, Сергей Мазаев. Для гостей также выступит детский театр "Домисолька", рассказали в "Активном гражданине".‬

С 16 часов концерт продолжат группа Kvatro, "Марсель", "Градусы", М‬от, а в 18 часов для гостей праздника сыграют DJ Портнов и МС Маркин. Проводить концерт и развлекать гостей будут ведущие Антон Комолов и Ольга Шелест.‬

"На территории парка Горького разместят большое количество площадок для различных социально значимых проектов, таких, как "Волонтеры Москвы", "Наш город", "Душевная Москва", Crowd.mos.ru и "Московское долголетие" — они проведут собственную программу на празднике", — рассказали в пресс-службе проекта. ‬

Также здесь будут организованы спортивная и танцевальная зоны для разных видов активностей. На тематической площадке самого проекта "Активный гражданин" будет доступна интерактивная панель "Вместе мы делаем Москву лучше!", где все желающие смогут посмотреть, как изменилась Москва благодаря приложению "Активный гражданин". Жители смогут сравнить внешний вид города до и после реконструкции. ‬

Кроме того, "Активным гражданином" подготовлены специальные викторины. Участники мероприятия смогут ответить на вопросы о проекте, вдохновиться общими достижениями и выиграть сувениры с символикой проекта. Еще одним интересным событием праздника станет большое иммерсивное шоу, в котором гости смогут полностью погрузиться в представление, превратившись из наблюдателей в участников происходящего.‬

Проект "Активный гражданин" создан по инициативе правительства Москвы в 2014 году в качестве площадки для проведения открытых голосований, опросов, сбора мнений или оценок граждан в электронной форме. Проект позволяет проводить общегородские и локальные голосования по широкому спектру тем. По количеству активных пользователей и объему вопросов, которые выносятся на решение горожан, проект является уникальным в мире и отмечен несколькими престижными наградами, в том числе Smart Cities Awards-2015.