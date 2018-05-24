Украина заблокировала доступ ко всем сайтам МИА "Россия сегодня"

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы РИА Новости и сайты агентства в этой стране блокируются, говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.
Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Глава Комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников призвал прекратить экономическое сотрудничество с Украиной в ответ на блокировку.
"Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", - сказал Калашников РИА Новости.