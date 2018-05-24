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Вывеска МИА Россия сегодня

Украина заблокировала доступ ко всем сайтам МИА "Россия сегодня"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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В санкционный список попали все сайты и издания холдинга РИА Новости, в том числе сайты Sputnik.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы РИА Новости и сайты агентства в этой стране блокируются, говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

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RT
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"Блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - говорится в документе.

Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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© Sputnik / Стрингер
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В четверг, 17 мая, суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Глава Комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников призвал прекратить экономическое сотрудничество с Украиной в ответ на блокировку.

"Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", - сказал Калашников РИА Новости.




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