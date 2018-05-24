01:46 25 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Президент США Дональд Трамп открывает бутылку с водой

Письмо вместо встречи: что Трамп написал Ким Чен Ыну

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
В мире
Получить короткую ссылку
309 0 0

Военные Минобороны КНДР взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР об отмене саммита.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

"Здесь возобновление ядерных испытаний совсем невозможно. Мы обрушили тоннели", - сказал Кан Кён Хо.

Письмо об отмене саммита США-КНДР передано в Пхеньян, передает РИА Новости.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - говорится в письме, которое распространил Белый дом. 

Также Дональд Трамп отметил в письме: "Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько огромны и мощны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось использовать".

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь. В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим", -уточнил глава США в письме северокорейскому лидеру.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН
    Жизнь после забвения

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Экзоскелет весом в 3,5 тонны показали в США
В США презентовали прототип экзоскелета
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054