Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

"Здесь возобновление ядерных испытаний совсем невозможно. Мы обрушили тоннели", - сказал Кан Кён Хо.

Письмо об отмене саммита США-КНДР передано в Пхеньян, передает РИА Новости.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - говорится в письме, которое распространил Белый дом.

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Также Дональд Трамп отметил в письме: "Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько огромны и мощны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось использовать".

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь. В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим", -уточнил глава США в письме северокорейскому лидеру.