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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея заявила, что готова провести переговоры с США в любое время

© REUTERS / KCNA
В мире
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Ранее Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который Вашингтон отменил в одностороннем порядке, сообщает Рёнхап со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в сообщении обращается внимание на необходимость саммита США-Северная Корея для того, чтобы разрядить сложные отношения стран.

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Теги:
Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Северная Корея



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