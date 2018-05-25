Северная Корея заявила, что готова провести переговоры с США в любое время

Ранее Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который Вашингтон отменил в одностороннем порядке, сообщает Рёнхап со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в сообщении обращается внимание на необходимость саммита США-Северная Корея для того, чтобы разрядить сложные отношения стран.