Северная Корея заявила, что готова провести переговоры с США в любое время

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который Вашингтон отменил в одностороннем порядке, сообщает Рёнхап со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.
"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Кроме того, в сообщении обращается внимание на необходимость саммита США-Северная Корея для того, чтобы разрядить сложные отношения стран.