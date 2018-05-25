Правозащитники призвали Киев снять запрет на работу российских СМИ

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить указ, запрещающий в стране работу ряда российских СМИ. Об этом передает РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Украина заблокировала доступ ко всем сайтам МИА "Россия сегодня"

"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ", — говорится в заявлении координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.

В организации напоминают, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ и другие.

Ранее украинские власти арестовали главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство в "информационной войне" против Украины.