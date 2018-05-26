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Работа за микроскопом в лаборатории

Ученые создали из зеленого чая наночастицы, уничтожающие рак

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Ученые утверждают, что зеленый чай можно использовать для производства лекарств от рака.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Исследователи создали из экстракта зеленого чая наночастицы, которые могут уничтожать практически все раковые клетки в легких человека при их подсвечивании лазером. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Nano Materials.

"Наш следующий шаг — увеличить масштабы экспериментов. Мы планируем проверить, можно ли использовать квантовые точки для получения "фотографий" раковых клеток, и надеемся понять, как они соединяются и проникают внутрь них", — цитирует РИА Новости Судхагара Питчаймуту из университета Суонси (Великобритания).

Как отмечают исследователи, они обратили внимание на то, что многие микробы и клетки растений могут синтезировать природные наночастицы с помощью различных веществ, способных образовывать тонкие пленки на поверхности жидкости. Руководствуясь этой идеей, ученые собирали квантовые точки, используя экстракты клеток этих организмов, и проверяли их работу на колониях бактерий и раковых клеток.

Эти эксперименты показали, что экстракт чая можно использовать для сборки очень небольших наночастиц из кадмия и серы, смешав всего три компонента — сульфат кадмия, сульфид натрия и экстракт чая. Через несколько часов внутри этой смеси возникает множество частиц размером в несколько нанометров.

Они представляют собой так называемые квантовые наноточки — особые структуры, способные поглощать свет и порождать новые типы электромагнитных волн. Если квантовые точки находятся внутри клеток, они могут вырабатывать огромное число агрессивных молекул, разрушающих их изнутри.

Созданные Питчаймуту и его коллегами наноточки уничтожили около 80 процентов клеток рака легких, на культурах которых биологи проверили их действие, "подсвечивая" опухоль, чтобы точно определить ее положение. Подобный результат, отмечают ученые, открывает дорогу использованию зеленого чая для производства лекарств от рака.

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