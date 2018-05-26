В Таджикистане родился девятимиллионный житель

По официальным статистическим данным, ежегодно население Таджикистан растет на 2,2%, или на 200 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Население Таджикистана достигло 9 миллионов человек, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Агентства по статистике.

"Девятимиллионный младенец родился накануне в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома", — отметили в агентстве.

По официальным статистическим данным, ежегодно население Таджикистан растет на 2,2%, или на 200 тысяч человек.

Отметим, что численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2018 года составила 32,653 миллиона человек.

Таким образом, этот показатель увеличился за 2017 год на 533,4 тысячи человек, или на 1,7%.