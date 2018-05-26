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Участники антиправительственной акции в Париже.

В Париже проходит массовая акция протеста против политики Макрона

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
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Демонстрации под названием "Народный подъем" кроме Парижа запланированы также во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Массовая акция протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона проходит в Париже, передает РИА Новости.

Колонна демонстрантов растянулась на несколько сотен метров от Восточного вокзала до площади Республики. Демонстранты несут в руках красные шары и таблички, с одной стороны которых видна надпись: "Стоп Макрон", а с другой: "За мир". В толпе много флагов и растяжек с разными требованиями, в том числе: "За равенство, социальную справедливость и солидарность", "Вместе спасем государственные больницы". На нескольких машинах прикреплены плакаты: "Макрон, Франция не продается". На одном из грузовиков размещен большой плакат с изображением французского президента в царской мантии. Также в колонне — несколько грузовиков, на которых выступают музыканты.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Массовые забастовки в Париже против реформ правительства

В рядах демонстрантов идут представители профсоюзов, люди с флагами компании AIR France. В колонне есть и мигранты, которые принесли растяжку: "За легализацию всех, у кого нет документов".

Люди вышли на улицы французской столицы по призыву французских профсоюзов — CGT, FSU, Solidaires, Unef и других, политических партий, в числе которых левая партия "Непокорившаяся Франция", а также ассоциаций.

Еще до старта акции, которая началась позже запланированного времени, в толпе взрывали петарды.

Демонстрации под названием "Народный подъем" кроме Парижа запланированы также во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.

Теги:
Эммануэль Макрон, Париж, Франция



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