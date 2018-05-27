На службу в британскую Mi6 будут принимать детей мигрантов

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Служба британской внешней разведки отменила действовавшее 100 лет правило набора сотрудников, согласно которому служить в Mi6 могли только те соискатели, чьи родители родились в Британии. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава службы Алекс Янгер объяснил это необходимостью расширения спецслужбы и возможностью привлечения специалистов самого разного происхождения.
Таким образом, работать в Mi6 теперь смогут дети мигрантов. При этом служба выпустила специальную 40-секундную телерекламу с лозунгом "Втайне мы такие же, как и вы", в которой звучит обращение к потенциальным кандидатам попробовать свои силы в разведке.
"Мы очень загружены, слишком много всего происходит. Сложность работы возрастает, растет необходимость расширять службу. Нам нужно разрастаться всеми способами, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив — люди", — сказал Янгер журналистам на брифинге.
Он признал, что много подходящих и одаренных кандидатов для службы в разведке ранее отсеивались просто потому, что их родители родились за рубежом.
Руководство разведки планирует увеличить в ее составе число женщин и этнических меньшинств. В настоящее время 38% сотрудников Mi6 женщины и 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.