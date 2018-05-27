На службу в британскую Mi6 будут принимать детей мигрантов

Руководство разведки планирует увеличить в ее составе число женщин и этнических меньшинств. В настоящее время 38% сотрудников Mi6 женщины и 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Служба британской внешней разведки отменила действовавшее 100 лет правило набора сотрудников, согласно которому служить в Mi6 могли только те соискатели, чьи родители родились в Британии. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава службы Алекс Янгер объяснил это необходимостью расширения спецслужбы и возможностью привлечения специалистов самого разного происхождения.

Таким образом, работать в Mi6 теперь смогут дети мигрантов. При этом служба выпустила специальную 40-секундную телерекламу с лозунгом "Втайне мы такие же, как и вы", в которой звучит обращение к потенциальным кандидатам попробовать свои силы в разведке.

"Мы очень загружены, слишком много всего происходит. Сложность работы возрастает, растет необходимость расширять службу. Нам нужно разрастаться всеми способами, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив — люди", — сказал Янгер журналистам на брифинге.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Британский подросток раздобыл разведданные США, притворившись главой ЦРУ

По его словам, перед внешней разведкой стоит сложная задача увеличения штата. С нынешних 800 человек ее планируется увеличить до 3,4 тысячи к 2021 году — это рекордная численность спецслужбы со времени Второй мировой войны. Делается это, по заявлению правительства, для реагирования на растущие угрозы.

Он признал, что много подходящих и одаренных кандидатов для службы в разведке ранее отсеивались просто потому, что их родители родились за рубежом.

Руководство разведки планирует увеличить в ее составе число женщин и этнических меньшинств. В настоящее время 38% сотрудников Mi6 женщины и 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.