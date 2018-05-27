Российские военные погибли в Сирии при атаке боевиков

Во время атаки боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли двое российских военных советников, еще двое умерли в госпитале.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

© Sputnik / Vitaliy Ankov В Сирии разбился российский вертолет: пилоты погибли

"В сирийской провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.

Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось.

Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Отмечается, что сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.