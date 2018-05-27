Российские военные погибли в Сирии при атаке боевиков

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось.
Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.
Отмечается, что сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.