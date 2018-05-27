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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Эдвард Сноуден рассказал, кого больше всех на свете любит Трамп

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о чувствах американского лидера по отношению к Владимиру Путину.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Никто в мире так сильно не любит президента России Владимира Путина, как его американский коллега Дональд Трамп.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, пишет Huffington Post.

При этом, по словам Сноудена, американцам не стоит рассчитывать на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер сможет доказать связь Трампа с Кремлем, которую отрицают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Также экс-шпион выразил сомнение в том, что российские власти могли "завербовать" президента США.

Лимузин
© AFP 2018 / JIM WATSON
Путин и Трамп померились лимузинами
"Любой, кто слышал, как Трамп говорит в течение трех минут, знает… что этого человека вряд ли решили бы использовать в сложной операции, ведь он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения", — заявил Сноуден.

Однако это вовсе не означает, что Трамп не хотел бы сотрудничать с Россией, подытожил беглый агент американских спецслужб.

Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Политика



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