Эдвард Сноуден рассказал, кого больше всех на свете любит Трамп

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Никто в мире так сильно не любит президента России Владимира Путина, как его американский коллега Дональд Трамп.
Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, пишет Huffington Post.
При этом, по словам Сноудена, американцам не стоит рассчитывать на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер сможет доказать связь Трампа с Кремлем, которую отрицают как в Москве, так и в Вашингтоне.
Также экс-шпион выразил сомнение в том, что российские власти могли "завербовать" президента США.
Однако это вовсе не означает, что Трамп не хотел бы сотрудничать с Россией, подытожил беглый агент американских спецслужб.