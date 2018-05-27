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Беспорядки во время первомайской демонстрации в Берлине

Свыше 25 тысяч человек стали участниками митингов в Берлине

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Митинге проходили в разных районах столицы ФРГ.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, на улицы вышли более 25 тысяч человек, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Участники антиправительственной акции в Париже.
© Sputnik / Ирина Калашникова
В Париже проходит массовая акция протеста против политики Макрона
Как пишет РИА Новости, одна из демонстраций была организована правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). По информации правоохранителей, в ней приняли участие свыше пяти тысяч человек с лозунгом "Будущее для Германии". Они выступали против политики правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции.

Кроме того, в этот день более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и нетерпимости. Они выкрикивали лозунги "Остановите ненависть! Остановите АдГ!". Противники партии АдГ собрались в 13 различных точках Берлина. По сведениям полиции, несколько тысяч человек приняли участие в центральном митинге перед зданием рейхстага.

Теги:
протест, Митинг, Берлин



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