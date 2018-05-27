Свыше 25 тысяч человек стали участниками митингов в Берлине

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, на улицы вышли более 25 тысяч человек, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

© Sputnik / Ирина Калашникова В Париже проходит массовая акция протеста против политики Макрона

Как пишет РИА Новости , одна из демонстраций была организована правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). По информации правоохранителей, в ней приняли участие свыше пяти тысяч человек с лозунгом "Будущее для Германии". Они выступали против политики правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции.

Кроме того, в этот день более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и нетерпимости. Они выкрикивали лозунги "Остановите ненависть! Остановите АдГ!". Противники партии АдГ собрались в 13 различных точках Берлина. По сведениям полиции, несколько тысяч человек приняли участие в центральном митинге перед зданием рейхстага.