Власти России озвучили способы увеличения продолжительности жизни

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Для того чтобы увеличить продолжительность жизни, необходим комплекс мер, в том числе профилактика и формирование здорового образа жизни.

Такое заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью "Известиям".

По ее словам, примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни.

"Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий", — подчеркнула Скворцова.

Глава Минздрава рассказала об основных причинах смертности россиян.

Главные — сосудистые заболевания и онкология, на которые в России приходится 48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

"Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин, в том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов", — заключила глава Минздрава.

Отметим, что ранее президент России подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В новом майском указе определены 12 приоритетных для страны проектов, в том числе увеличение продолжительности жизни до 78 лет.