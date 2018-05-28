Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркменистана

Позже жалобы на пыль поступили и из других регионов Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Белая пыль неизвестного происхождения накрыла в понедельник утром столицу Туркменистана Ашхабад, сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, сильные пыльные бури накрывали Ашхабад и ранее, но такого явления, чтобы над городом висела белая пыль, похожая на туман, они не припоминают.

Позже жалобы на пыль поступили и из других регионов Туркменистана.

Национальный комитет гидрометеорологии Туркменистана и местные СМИ пока никак не комментируют это явление.

© Sputnik / Нина Зотина Пыльная буря задержала на 4,5 часа рейс UzAirways из Ташкента в Москву

Напомним, в воскресенье, 27 мая, пыльная буря задержала на 4,5 часа рейс UzAirways из Ташкента в Москву.

Узбекские СМИ пишут, что причиной белого плена, в котором оказались жители Каракалпакстана и Хорезмской области, стал сильный ветер, принесший соль с Аральского моря. Жители жалуются, что пыль проникает в помещения даже сквозь закрытые окна и двери, и некоторым приходится надевать медицинские маски.